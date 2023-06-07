Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС, об этом футболист сообщил в официальном заявлении.

«Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами», – заявил Месси в интервью Mundo Deportivo и Sport.

Напомним, что Месси последние два года выступал за французский «ПСЖ», и по окончании сезона контракт не был продлён.

Сообщалось, что «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предлагал аргентинцу заработную плату в размере 1,2 миллиарда евро за два года, однако он не принял это предложение, согласившись перейти в клуб из МЛС, который в 2018 году создал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бэкхем.