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США. МЛС

Официально: Месси объявил о переходе в «Интер Майами» официально

07 Июня 2023 • 22:13 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС, об этом футболист сообщил в официальном заявлении.

«Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами», – заявил Месси в интервью Mundo Deportivo и Sport.

Напомним, что Месси последние два года выступал за французский «ПСЖ», и по окончании сезона контракт не был продлён.

Сообщалось, что «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предлагал аргентинцу заработную плату в размере 1,2 миллиарда евро за два года, однако он не принял это предложение, согласившись перейти в клуб из МЛС, который в 2018 году создал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бэкхем. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Июня 2023 в 22:24
ай шмеци - сделай ппх.. надоел.. А-ха-ха-ха! )))
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