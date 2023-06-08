Куда переходит Месси, или почему нужно следить за «Интер Майами»

Лионель Месси всё больше приковывает к себе внимание. Пару недель назад мировые СМИ и наш портал «Евро Футбол» прикидывал варианты продолжения его карьеры. А теперь появилась новость о том, что новоиспечённый чемпион мира по футболу окажется в Американской лиге, в клубе «Интер Майами». Что это за команда? И какой чемпионат теперь нужно смотреть: МЛС или чемпионат Саудовской Аравии?

Кто такие «Майами»?

В 2007 году Дэвиду Бекхэму исполнилось 32 года. В этом возрасте любой звёздный игрок встаёт перед выбором: остаться профессионалом в европейском топ-клубе или перебраться в экзотический чемпионат, чтобы обеспечить своих праправнуков до конца жизни. Бекс выбрал второй вариант, подписав контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». И здесь нужно отметить важный момент. Заключение контрактов в США происходит не с конкретным клубом, а с лигой. И одной из опций этого контракта была возможность заявить свою команду в МЛС по сниженной стоимости, всего за 25 млн евро! Да, легенда английского футбола был в аренде в «Милане» и даже завершал свою карьеру, будучи игроком «ПСЖ», но опция контракта продолжала работать. Сама судьба подсказала Бекхэму выбор клуба. В крупнейшем туристистическом центре Америки, на побережье Атлантического океана не было футбольного клуба с 2001 года. Переставший существовать «Майами Фьюжн» ждал своего возрождения. И оно случилось в январе 2018 года, когда Дэвид Бекхэм, его соотечественник кинопродюссер Саймон Фуллер и боливийский миллиардер Марсело Клауре запустили новый клуб – «Интер Майами».

Что нам стоит стадион построить!

Официально карьеру Дэвид Бекхэм завершил в сезоне 2013 года, и с тех пор дельцы из США всячески пытались активировать опцию по созданию команды в Майами. Тем более что профессиональный соккер перестал там существовать с 2001 года. И даже старт запланировали на сезон 2017 года, но поставили условие – нужен стадион. Строить возле порта? Против бизнесмены, которым существенно осложнится логистика. На берегу? Арена будет портить вид, а значит, уменьшит стоимость апартаментов, которые планировалось возводить в окрестности. И даже построить возле стадиона бейсбольной команды власти не давали. Владельцы земельных участков не хотели так просто покидать свои нажитые места. В итоге старт «Интер Майами» в профессиональном футболе случился только в 2020 году, но зато какой! И нет, не по результатам, а по судебным тяжбам (ух как их любят в Америке!). Итальянский «Интер» пытался оспорить название клуба, но дело проиграл.

«Интер Майами»

1 марта 2020 года «Интер Майами» провёл свою первую официальную игру, в которой уступил «Лос-Анджелесу» 1:0. Но в свой первый сезон клуб Дэвида Бекхема всё же пробился в стадию плей-офф, пусть и с последнего места. Правда, уже в первой стадии «цапли» выбыли из соревнования за титул. В следующем сезоне «Интер Майами» оказался уже шестым в своей Восточной конференции, заняв двенадцатое место в общем зачёте. Однако вновь не удалось преодолеть первый раунд плей-офф. При этом главным тренером клуба был Фил Нэвилл.

А что сегодня?

В новый сезон «Интер Майами» входит с Хавьером Моралесом в роли исполняющего обязанности главного тренера. 43-летний аргентинец наверняка найдёт общий язык с Лионелем Месси. Впрочем, у него нет другого выхода. У чемпиона мира есть опция выбора главного тренера, да и текущее 27-е место из 29 не даёт Моралесу другого выхода, кроме как начать побеждать, иначе…

Месси может стать полноправным хозяином ситуации. В его условиях контракта прописан процент от прибыли, полученной от новых подписчиков, которые станут следить за МЛС, прибыль от продажи продуктов ряда известных торговых марок, 60 млн евро в год (не уровень Саудовской Аравии и их 400 млн евро, но всё же). И главное – Месси может купить любую команду МЛС после завершения карьеры. Вот как нужно строить бизнес!

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Пеле и Беккенбаэур открыли миру американский соккер, пытаясь выстроить новую бизнес-модель в футболе. США продолжают свои традиции и вновь приковывают к себе внимание. Похоже, что в предстоящем сезоне болельщики будут разрываться между МЛС и чемпионатом Саудовской Аравии.

Константин Лицин