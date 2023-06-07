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США. МЛС

Новый клуб Месси занимает последнее место в восточной конференции МЛС

07 Июня 2023 • 19:13 Комментировать (2)

В самое ближайшее время «Интер Майами» объявит о подписании контракта с Лионелем Месси. Сделка уже полностью согласована, о чём сообщил даже такой маститый инсайдер, как Фабрицио Романо.

Сложно сказать, заглядывал ли Месси в турнирную таблицу МЛС. Аргентинцу придётся тащить команду на своих плечах, ведь прямо сейчас в восточной конференции «Интер Майами» занимает 15-е место из 15 команд.

Если же посмотреть на общую турнирную таблицу МЛС, то «Интер Майами» занимает 27-е место из 29.

Напомним, что в конце прошлой неделе об уходе Лионеля Месси объявил «ПСЖ», где аргентинец отыграл два года.

Стало известно, почему Месси выбрал «Интер Майами»

Месси переходит в «Интер Майами» - инсайдер

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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InterSan
07 Июня 2023 в 20:02
Как-то не по-чемпионски переходить в последнюю команду.
InterSan
07 Июня 2023 в 20:02
Как-то не по-чемпионски переходить в последнюю команду.
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