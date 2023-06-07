Новый клуб Месси занимает последнее место в восточной конференции МЛС

В самое ближайшее время «Интер Майами» объявит о подписании контракта с Лионелем Месси. Сделка уже полностью согласована, о чём сообщил даже такой маститый инсайдер, как Фабрицио Романо.

Сложно сказать, заглядывал ли Месси в турнирную таблицу МЛС. Аргентинцу придётся тащить команду на своих плечах, ведь прямо сейчас в восточной конференции «Интер Майами» занимает 15-е место из 15 команд.

Если же посмотреть на общую турнирную таблицу МЛС, то «Интер Майами» занимает 27-е место из 29.

Напомним, что в конце прошлой неделе об уходе Лионеля Месси объявил «ПСЖ», где аргентинец отыграл два года.

Стало известно, почему Месси выбрал «Интер Майами»

Месси переходит в «Интер Майами» - инсайдер