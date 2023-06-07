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США. МЛС

Месси переходит в «Интер Майами» - инсайдер

07 Июня 2023 • 19:04 Комментировать

В ближайшие часы «Интер Майами» объявит о подписании контракта с Лионелем Месси. Об этом в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, сделка полностью согласована.

Отмечается, что у «Барселоны» больше нет никаких шансов вернуть Месси, несмотря на попытки клуба. В следующем сезоне звёздный нападающий будет выступать в МЛС.

Напомним, что два последних сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ». Ранее аргентинец выступал исключительно за «Барселону».

Лионель Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец считается фаворитом на получение этой награды и в этом году.

Стало известно, почему Месси выбрал «Интер Майами»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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