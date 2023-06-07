Месси настроен защитить кубок мира в 2026 году

Всё идёт к тому, что Лионель Месси подпишет контракт с «Интер Майами». Весьма авторитетные источники утверждают, что клуб МЛС договорился с аргентинцем, хотя контракт ещё не подписан. Как сообщает The Independent, в «Интер Майами» царит нервозность, ведь Месси пока не ставил никаких подписей.

По данным источника, Лионель Месси планирует выступить со сборной Аргентины на чемпионате мира в 2026 году. Звёздный нападающий настроен защитить кубок мира. Мундиаль через три года, как известно, пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Напомним, что последние два сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ».

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