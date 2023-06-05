Роналду может сменить клуб

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть Саудовскую Аравию и продолжить карьеру в МЛС. Как сообщает журналист Герардо Веласкес, в подписании 38-летнего нападающего заинтересован «Лос-Анджелес».

Калифорнийский клуб предпримет попытку подписать звездного португальца, если команду покинет нападающий Карлос Вела.

Криштиану перешел в «Аль-Наср» в начале текущего года. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года. Заработная плата игрока составляет 200 миллионов евро в год.

В сезоне-2022/2023 Роналду провел 19 матчей за саудовский клуб, забил 14 голов и отдал два ассиста.

Роналду ответил, сыграет ли на ЧМ-2026