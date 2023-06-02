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США. МЛС

Бекхэм высказался об отставке Невилла

02 Июня 2023 • 07:32 Комментировать

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм, который является совладельцем «Интер Майами», высказался об уходе с поста главного тренера команды Фила Невилла.

«Фил проявил невероятное усердие в своей работе. Он внес реальный вклад в развитие нашего клуба, но иногда в футболе приходится принимать трудные решения. Мы почувствовали, что что-то нужно изменить. Хочу лично поблагодарить Фила за тяжелый труд», - приводятся слова Бекхэма на официальном сайте клуба из Флориды.

Под руководством Фила «Интер Майами» выступал с января 2021 года. При нем команда из Флориды сыграла 90 матчей, в которых одержала 36 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 43 поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Фил Невилл Интер Майами
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