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США. МЛС

Рики Пуч: «Кьеллини обижается за гол, который я забил «Ювентусу»

27 Мая 2023 • 04:09 Комментировать

Вчера мы уже сообщали о том, что бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини обозвал Рики Пуча «клоуном» после того, как экс-игрок «Барселоны» забил за свой нынешний клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» в американской серии МЛС. Игрок «Барселоны» пояснил, почему Кьеллини, что называется, держит зуб на него. Оказывается, виной всему гол, который был забит несколько лет тому назад.

- Кьеллини до сих пор не любит меня за гол, который я забил «Ювентусу», - рассказал Рики Пуч американским журналистам.

А случилось это в товарищеском матче, который «Барселона» выиграла с крупным счетом 3:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Джорджо Кьеллини Рики Пуч
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