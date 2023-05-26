«Ты клоун!» - Рики Пуч разозлил Кьеллини

«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл в кубковом матче простой «Лос-Анджелес», а Рики Пуч забил один из двух голов своей команды (второй записал на свой счет Тайлер Бойд). Мяч Пуча получился красивым, и бывший игрок «Барселоны» побежал праздновать его к трибуне, сдирая с себя футболку, под которой красовался номер шесть.

Что именно хотел показать этим Пуч, не совсем понятно, но его празднование не понравилось бывшему игроку «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который выступает за «Лос-Анджелес». После матча тот, проходя мимо беседовавшего с журналистами Пуча, отчетливо и громко сказал тому «Клоун», обескуражив каталонца.