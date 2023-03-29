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США. МЛС

Святченко будет выступать в МЛС

29 Марта 2023 • 02:29 Комментировать

Датский защитник с украинскими корнями, 31-летний Эрик Святченко, решил сменить чемпионат этой скандинавской страны на американское первенство МЛС. Теперь вместо «Мидтьюлланда» он будет выступать в американском «Хьюстон Динамо», об этом сообщает официальный сайт команды из американской лиги.

Святченко начал свои выступления в датском футболе еще в 2009 году, в составе «Мидтьюланна», но за прошедшее время успел поиграть и в составе шотландского «Селтика». В его карьере есть пять матчей, проведенных за сборную Дании в 2015-2016 годах, более того, Святченко даже забил один гол.  

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Евро-Футбол.Ру,
Хьюстон Динамо Динамо Хьюстон Эрик Святченко
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