Святченко будет выступать в МЛС

Датский защитник с украинскими корнями, 31-летний Эрик Святченко, решил сменить чемпионат этой скандинавской страны на американское первенство МЛС. Теперь вместо «Мидтьюлланда» он будет выступать в американском «Хьюстон Динамо», об этом сообщает официальный сайт команды из американской лиги.

Святченко начал свои выступления в датском футболе еще в 2009 году, в составе «Мидтьюланна», но за прошедшее время успел поиграть и в составе шотландского «Селтика». В его карьере есть пять матчей, проведенных за сборную Дании в 2015-2016 годах, более того, Святченко даже забил один гол.