Назван клуб, который готов подписать Марсело

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело, который недавно расторг трудовое соглашение с греческим «Олимпиакосом», может продолжить карьеру за пределами Европы.

Согласно информации портала Goal.com, у опытного бразильского футболиста есть вариант трудоустройства в МЛС. Заинтересованность в его услугах проявляет «Лос-Анджелес Гэлакси». Калифорнийский клуб может подписать 34-летнего латераля бесплатно, поскольку тот находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Марсело принял участие в пяти поединках чемпионата Греции, в которых не отметился результативными действиями.