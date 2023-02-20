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США. МЛС

Назван клуб, который готов подписать Марсело

20 Февраля 2023 • 20:07 Комментировать

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело, который недавно расторг трудовое соглашение с греческим «Олимпиакосом», может продолжить карьеру за пределами Европы.

Согласно информации портала Goal.com, у опытного бразильского футболиста есть вариант трудоустройства в МЛС. Заинтересованность в его услугах проявляет «Лос-Анджелес Гэлакси». Калифорнийский клуб может подписать 34-летнего латераля бесплатно, поскольку тот находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Марсело принял участие в пяти поединках чемпионата Греции, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Марсело Бордон Лос-Анджелес Гэлакси Трансферы футбола - зима 2023
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