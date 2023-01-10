Бывший голкипер «Локомотива» стал игроком «Лос-Анджелеса»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Элдин Якупович стал игроком «Лос-Анджелеса» - клуба, который ныне выступает в МЛС. Об усилении во вратарскую линию сообщает официальный сайт американского клуба. 38-летний голкипер подписал контракт по схеме «1+1».

Якупович находился в «Локомотиве» с 2006 по 2009 год, выиграл Кубок России в 2007 году. В 20 матчах за московский клуб пропустил 25 раз.

Помимо «железнодорожников», Якупович играл за «Грассхопер», «Тун», «Олимпиакос», греческий «Арис», «Халл Сити», «Лейтон Ориент», «Лестер» и «Эвертон», а также сборную Швейцарии, за которую сыграл лишь один матч.