Булыкин: «У Бэйла была шикарная карьера»

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал завершение карьеры валлийским нападающим Гаретом Бэйлом.

«Что‑то рановато он завершает карьеру футболиста. Но, наверное, у него есть какие‑то другие варианты. В принципе можно было еще поиграть. А так, конечно, у него шикарная карьера», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Бэйл мог достичь большего успеха, но он итак проявил себя отлично и хорошо заработал. Наверное, он будет искать себя в какой-то новой сфере, считает Булыкин.

Сегодня, 9 января, бывший футболист «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» объявил о завершении карьеры в 33 года.