Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Булыкин: «У Бэйла была шикарная карьера»

09 Января 2023 • 19:32 Комментировать

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал завершение карьеры валлийским нападающим Гаретом Бэйлом.

«Что‑то рановато он завершает карьеру футболиста. Но, наверное, у него есть какие‑то другие варианты. В принципе можно было еще поиграть. А так, конечно, у него шикарная карьера», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Бэйл мог достичь большего успеха, но он итак проявил себя отлично и хорошо заработал. Наверное, он будет искать себя в какой-то новой сфере, считает Булыкин.

Сегодня, 9 января, бывший футболист «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» объявил о завершении карьеры в 33 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
19:32 · США. МЛС
Булыкин: «У Бэйла была шикарная карьера»
05 Января
18:59 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «У Бускетса есть предложения из США»
18:45 · США. МЛС
​Фукс, выигрывавший АПЛ с «Лестером», завершил карьеру
02 Января
16:52 · США. МЛС
​Родственников Бэйла пыталась ограбить вооружённая банда 1
30 Декабря
01:52 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто высказался о возможной игре с Месси и Бускетсом в МЛС
27 Декабря
13:06 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на американского форварда
26 Декабря
15:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Шлегель очень хочет играть в такой великой команде, как «Локомотив»
11:37 · Италия. Серия А
Де Врей может оказаться в МЛС
25 Декабря
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Шлегеля в «Локомотиве» не будет
17:55 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» ведёт переговоры по защитнику из Аргентины – агент подтвердил
17:19 · США. МЛС
Иско может перейти в клуб МЛС
23 Декабря
16:25 · Германия. Бундеслига
Ааронсону выделят время на адаптацию в «Айнтрахте»
21 Декабря
19:04 · США. МЛС
Стали известны кандидаты на звание футболиста года в Канаде 1
18 Декабря
00:07 · Испания. Ла Лига
Будущее Бускетса зависит от Месси слухи
17 Декабря
11:41 · США. МЛС
«Интер» Майами работает над приглашением Суареса, но у игрока есть и другой вариант
Все новости
Рекомендуем