​Фукс, выигрывавший АПЛ с «Лестером», завершил карьеру

Защитник Кристиан Фукс завершил карьеру в возрасте 36 лет. О решении игрока сообщается на официальном сайте клуба «Шарлотт», за который австриец выступал в последние годы.

«Кристиан оставил после себя невероятное наследие как на поле, так и за его пределами. Его впечатляющая 19-летняя карьера говорит сама за себя. Мы благодарны за то, что игрок его калибра возглавил нашу раздевалку в качестве капитана», - высказался Зора Крнета, занимающий должность спортивного директора «Шарлотт».

Кристиан Фукс известен главным образом по выступлениям за «Лестер». В сезоне 2015/2016 «лисы» становились чемпионами Англии.