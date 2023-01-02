​Родственников Бэйла пыталась ограбить вооружённая банда

В конце ноябре, когда Гарет Бэйл находился в Катаре на чемпионате мира, его родственников в северном Уэльсе пытались ограбить. Как сообщает Mirror, вооружённая банда с дробовиками ворвалась в дом тёти супруги Бэйла Эммы. Преступники просили показать, где находится золото. После того, как им ответили, что ничего в доме нет, бандиты сбежали с пустыми руками.

В рамках расследования был задержан 28-летний мужчина. Ему были предъявлены обвинения.

«Гарет и Эмма были шокированы и потрясены тем, что для угроз использовалось оружие. Мы не знаем, почему тётя Эммы стала мишенью», - сказал источник в семье.

После случившегося тётя супруги Гарета Бэйла временно уехала из дома.