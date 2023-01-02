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США. МЛС

​Родственников Бэйла пыталась ограбить вооружённая банда

02 Января 2023 • 16:52 Комментировать (1)

В конце ноябре, когда Гарет Бэйл находился в Катаре на чемпионате мира, его родственников в северном Уэльсе пытались ограбить. Как сообщает Mirror, вооружённая банда с дробовиками ворвалась в дом тёти супруги Бэйла Эммы. Преступники просили показать, где находится золото. После того, как им ответили, что ничего в доме нет, бандиты сбежали с пустыми руками.

В рамках расследования был задержан 28-летний мужчина. Ему были предъявлены обвинения.

«Гарет и Эмма были шокированы и потрясены тем, что для угроз использовалось оружие. Мы не знаем, почему тётя Эммы стала мишенью», - сказал источник в семье.

После случившегося тётя супруги Гарета Бэйла временно уехала из дома.  

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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Января 2023 в 17:06
ай.. узнаю почеркц браца нашево яшеньки.. любиц он игрушками с децкава мира абывацеля папугаць.. и тут жа вспаминаца незабвеннае из места всцтречи.. у вас там целая канцелярыя такые шправки выписываец?.. А-ха-ха-ха! )))
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