Назван клуб, который хотел перехватить Роналду у «Аль-Насра»

У португальского нападающего Криштиану Роналду были варианты продолжения карьеры не только в Саудовской Аравии. Как сообщил в социальных сетях журналист ESPN Тэйлор Твеллман, интерес к 37-летнему бомбардиру проявляли несколько клубов из МЛС.

По данным инсайдера, в переговоры с португальцем вступал «Канзас Сити». Предложение этого клуба было сопоставимо с условиями, которые предложили Криштиану в «Аль-Насре». Однако португалец сделал выбор в пользу команды из Саудовской Аравии.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Его заработная плата составит около 200 миллионов евро за сезон.