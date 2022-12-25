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США. МЛС

Иско может перейти в клуб МЛС

25 Декабря 2022 • 17:19 Комментировать

Клуб из МЛС рассматривает возможность покупки испанского полузащитника Иско.

Как сообщается издание AS, у команды «Лос-Анджелес Гэлакси» возник явный интерес к игроку, который на данный момент является свободным агентом после расторжения контракта с «Севильей».

Иско может присоединиться к своему соотечественнику Рики Пучу, который уже выступает за клуб из Лос-Анджелеса. В руководстве считают, что экс-игрок «Севильи» поможет создать здоровую конкуренцию и побороться за место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Иско сыграл 12 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Сборная Испании Лос-Анджелес Гэлакси Иско Рики Пуч
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