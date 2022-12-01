Стало известно, где может продолжить карьеру Луис Суарес

Звездный уругвайский центрфорвард Луис Суарес находится в поиске нового клуба. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, у 35-летнего нападающего есть варианты трудоустройства в МЛС. Два клуба из Северной Америки готовы предложить контракт футболисту.

В настоящий момент Суарес связан контрактом с «Насьоналем». Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце 2022 года.

В нынешнем сезоне Луис повел в составе уругвайского коллектива 16 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.