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США. МЛС

Стало известно, где может продолжить карьеру Луис Суарес

01 Декабря 2022 • 12:36 Комментировать

Звездный уругвайский центрфорвард Луис Суарес находится в поиске нового клуба. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, у 35-летнего нападающего есть варианты трудоустройства в МЛС. Два клуба из Северной Америки готовы предложить контракт футболисту.

В настоящий момент Суарес связан контрактом с «Насьоналем». Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце 2022 года.

В нынешнем сезоне Луис повел в составе уругвайского коллектива 16 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес
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