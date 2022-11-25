​Руни затронул «крошечный размер» своего пениса, произнося речь футболистам

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни однажды произнёс достаточно странную речь, пытаясь подбодрить футболистов на фоне ряда неудачных результатов.

По данным The Sun, Руни сказал игрокам, что он стал «большим мужчиной», и что наличие «крошечного пениса» его не остановило.

Некий источник отмечает, что некоторые из футболистов не оценили такие слова английского тренера.

«Руни надеялся, что использование личной отсылки создаст впечатление, что речь идёт от сердца. Но большинство членов команды были ошеломлены и не понимали, какое отношение размер мужского достоинства Руни имеет к футболу. Несколько молодых парней были в ужасе. У них разное чувство юмора», - рассказал анонимный источник.