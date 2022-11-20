Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Стало известно, где продолжит карьеру Суарес слухи

20 Ноября 2022 • 14:46 Комментировать

В настоящий момент Луис Суарес находится в расположении сборной Уругвая, которая в скором времени начнёт свой путь на чемпионате мира. В это время родственники Суареса, в частности его супруга, ведут переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

У Луиса Суареса есть ещё один вариант – «Интер Майами». Тем не менее, трансфер в «Лос-Анджелес Гэлакси» для опытного уругвайца является приоритетным вариантом.

С высокой долей вероятности экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру именно в МЛС.

Напомним, что в последние полгода Луис Суарес выступал за родной «Насьональ» в Уругвае.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Лос-Анджелес Гэлакси Интер Майами Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Ноября
14:46 · США. МЛС
​Стало известно, где продолжит карьеру Суарес слухи
19 Ноября
11:31 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» не собирается отдавать Ааронсона в аренду
17 Ноября
12:56 · США. МЛС
Пато решил сменить клуб
16 Ноября
12:17 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм поддержал Роналду и позвал его в свой клуб 1
15 Ноября
22:25 · США. МЛС
Экс-капитан «Зенита» расторг контракт с клубом МЛС
12 Ноября
07:31 · Италия. Серия А
Бывший защитник «Милана» Антонелли заканчивает карьеру
10 Ноября
11:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Зенита» может усилить клуб из топ-3 АПЛ
08 Ноября
11:03 · Франция. Лига 1
В клубе МЛС высказались о трансфере Месси
07 Ноября
17:38 · США. МЛС
​Фил Невилл продлил контракт с «Интер Майами» официально
04 Ноября
13:45 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос может переехать в МЛС
10:58 · Испания. Ла Лига
Пуч отреагировал на решение Пике
02 Ноября
18:56 · США. МЛС
«Ди Си Юнайтед» оштрафовали за выбор тренера – летом команду возглавил Руни
10:35 · США. МЛС
Луис Суарес выбрал себе новый клуб
01 Ноября
10:47 · США. МЛС
Определены финалисты сезона в МЛС
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на уругвайского форварда
Все новости
Рекомендуем