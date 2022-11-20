В настоящий момент Луис Суарес находится в расположении сборной Уругвая, которая в скором времени начнёт свой путь на чемпионате мира. В это время родственники Суареса, в частности его супруга, ведут переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

У Луиса Суареса есть ещё один вариант – «Интер Майами». Тем не менее, трансфер в «Лос-Анджелес Гэлакси» для опытного уругвайца является приоритетным вариантом.

С высокой долей вероятности экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру именно в МЛС.

Напомним, что в последние полгода Луис Суарес выступал за родной «Насьональ» в Уругвае.