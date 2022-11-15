Экс-капитан «Зенита» расторг контракт с клубом МЛС

Бывший футболист итальянской национальной команды и экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито покинул «Торонто».

Эту информацию подтвердил знаменитый инсайдер Фабрицио Романо, по чьим словам, игрок ещё не определился со своим будущем после возвращения на родину. Его уже бывший коллектив занимается поиском нового футболиста на вакантную позицию левого защитника. Сообщается, что соглашение было остановлено по обоюдному согласию.

Напомним, что бывший игрок российского клуба переехал через океан летом текущего года, проведя в футболе канадской команды 16 матчей и забив один мяч. В «Торонто» его партнёрами являлись чемпионы Европы Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.