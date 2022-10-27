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США. МЛС

Бэйл спел для одноклубников после победы в дерби

27 Октября 2022 • 23:31 Комментировать

Валлийский нападающий Гарет Бэйл отправился в США, и на днях его команде «Лос Анджелес» пришлось сразиться с земляками из «Лос Анджелес Гэлакси». Правда, сам Бэйл матч пропускал из-за травмы (ну а из-за чего ж еще!?), однако это не помешало его команде одержать принципиальную победу со счетом 3:2.

Зато сразу после игры Бэйл взвалил на себя роль свадебного тамады - он взялся за мегафон и начал исполнять победную песню для своих одноклубников, после чего весело станцевал с ними. Теперь «Лос Анджелесу» предстоит сразиться с «Остином» в рамках финала Конференции, это случится уже в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл Лос-Анджелес
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