Бэйл спел для одноклубников после победы в дерби

Валлийский нападающий Гарет Бэйл отправился в США, и на днях его команде «Лос Анджелес» пришлось сразиться с земляками из «Лос Анджелес Гэлакси». Правда, сам Бэйл матч пропускал из-за травмы (ну а из-за чего ж еще!?), однако это не помешало его команде одержать принципиальную победу со счетом 3:2.

Зато сразу после игры Бэйл взвалил на себя роль свадебного тамады - он взялся за мегафон и начал исполнять победную песню для своих одноклубников, после чего весело станцевал с ними. Теперь «Лос Анджелесу» предстоит сразиться с «Остином» в рамках финала Конференции, это случится уже в воскресенье.