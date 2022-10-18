Экс-игрок «Реала» Игуаин завершил игровую карьеру

Нападающий «Интер» Майами Гонсало Игуаин объявил о завершении игровой карьеры.

Игуаин сказал официальному сайту клуба, что его карьера подошла к концу, много чего пришлось прожить за 17 с половиной лет на поле. Форвард заявил, что уходит очень гордо и с чистой совестью, потому что отдал футболу всего себя, теперь можно наслаждаться жизнью с семьей и друзьями.

За свою длительную карьеру 34-летний аргентинец успел поиграть за «Ривер Плейт», мадридский «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси» и последней командой стал «Интер» Майами.

Также отметим, что за национальную сборную Игуаин провел 75 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 14 ассистов.