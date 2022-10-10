Экс-нападающий «Зенита» забил 22-й гол в текущем сезоне МЛС

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, поигравший в Российской премьер-лиге за петербургский «Зенит», продолжает показывать высокую результативность в нынешнем розыгрыше МЛС.

В последнем матче за «Остин» форвард успешно реализовал пенальти в ворота «Колорадо» (1:1). Этот мяч стал для Себастьяна 22-м в текущем розыгрыше чемпионата. Дриусси входит в топ-3 лучших голеадоров МЛС, уступая лишь один гол Хани Мухтару (23). Кроме того, на счету аргентинского игрока семь голевых передач.

Дриусси ушел из петербургского клуба в 2021 году, самостоятельно выкупив свой трудовой договор.