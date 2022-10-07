После ухода в отставку Игуаин готов покорять кухню

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин объявил о том, что в конце года повесит бутсы на гвоздь, а теперь стало известно, чем он собирается заняться в ближайшее будущее. Как оказалось, Игуаин очень любит покушать (догадаться об этом можно было и по «косвенным признакам»), а потому намерен уделять больше времени кухне и времяпровождению на ней.

- Я буду осваивать кухню, буду играть на гитаре и буду учить английский язык, который знаю плохо. Но я не буду иметь отношение к миру футбола. Этот мир с каждым днем становится все более токсичным, и я не вижу себя в нем, - цитирует слова Игуаина портал Goal.