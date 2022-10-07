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США. МЛС

Игуаин: «Мне неприятен мир современного футбола, я больше не вижу себя в спорте»

07 Октября 2022 • 21:13 Комментировать
Интер Майами
4:1
Орландо Сити
окончен

Нападающий Гонсало Игуаин, недавно объявивший о завершении карьеры, не планирует оставаться в футболе.

34-летний аргентинец поиграет до конца текущего года, после чего повесит бутсы на гвоздь и, как признаётся сам, посвятит себя чему-нибудь другому.

«Я не собираюсь оставаться в футболе, во всяком случае сейчас у меня совершенно нет таких планов. Возможно, я займусь изучением английского языка, кулинарией или игрой на гитаре, но я не останусь в футболе. Мир современного футбола становится всё более и более «ядовитым» с каждым днём, и я больше не вижу себя частью этого. Я хочу уйти из спорта», – признался экс-игрок сборной Аргентины, в настоящий момент выступающий за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин
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