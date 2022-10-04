Испанские СМИ назвали новый клуб Луиса Суареса

По данным источника, известный нападающий Луис Суарес сменит клубную прописку после чемпионата мира в Катаре.

35-летний уругваец в настоящее время выступает на родине за «Насьональ», однако покинет коллектив уже в конце года. Согласно сведениям издания Esports RAC1, после катарского мундиаля Суарес присоединится к американскому «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В команде уже выступает бывший одноклубник форварда по «Барселоне» Рики Пуч.

Луис Суарес перебрался в «Насьональ» в июле текущего года. В 11 поединках в цветах родного клуба опытный нападающий отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.