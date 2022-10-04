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США. МЛС

Испанские СМИ назвали новый клуб Луиса Суареса

04 Октября 2022 • 21:30 Комментировать
Хьюстон Динамо
...
Лос-Анджелес Гэлакси
1 3.00 X 4.00 2 2.15
10.10 00:00

По данным источника, известный нападающий Луис Суарес сменит клубную прописку после чемпионата мира в Катаре.

35-летний уругваец в настоящее время выступает на родине за «Насьональ», однако покинет коллектив уже в конце года. Согласно сведениям издания Esports RAC1, после катарского мундиаля Суарес присоединится к американскому «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В команде уже выступает бывший одноклубник форварда по «Барселоне» Рики Пуч.

Луис Суарес перебрался в «Насьональ» в июле текущего года. В 11 поединках в цветах родного клуба опытный нападающий отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Лос-Анджелес Гэлакси Насьональ Монтевидео Трансферы футбола - зима 2023
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