​Игуаин объявил о завершении карьеры – он доиграет сезон в МЛС

Гонсало Игуаин в обозримом будущем повесит бутсы на гвоздь. В понедельник 34-летний аргентинец объявил о решении завершить карьеру в ходе специальной пресс-конференции. Игуаин попрощается с футболом по завершению нынешнего сезона МЛС, то есть этой осенью.

Последним клубом в карьере Гонсало Игуаина станет «Интер Майами» - клуб, принадлежащий группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом. Ранее Игуаин выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

Гонсало Игуаин провёл 75 матчей за национальную сборную Аргентины. В них форвард записал на свой счёт 31 гол.