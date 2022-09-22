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США. МЛС

Игуаин: «Некоторые думают, что у футболистов лёгкая жизнь, но это вовсе не так»

 
22 Сентября 2022 • 14:13 Комментировать
Торонто
...
Интер Майами
01.10 02:30

Нападающий «Интер» Майами Гонсало Игуаин назвал главные недостатки профессии футболиста.

«Некоторые думают, что у футболистов лёгкая жизнь, но это вовсе не так. Мы не можем прогуляться по улице, как обычные люди. Если тебя оскорбляют, ты не можешь ответить, ведь иначе тебя ждут большие проблемы», – заявил Игуаин в интервью TyC Sports/

Напомним, что у Игуаина 31 декабря заканчивается контракт с «Интером» Майами. Отец футболиста ранее намекал, что аргентинец планирует завершить профессиональную карьеру по истечению срока соглашения.

Игуаин выступал в Европе за такие команды, как «Реал» Мадрид, «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Интер Майами
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ТОРОНТО ИНТЕР МАЙАМИ
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