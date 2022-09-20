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США. МЛС

Руни заменил футболиста «Ди Си Юнайтед» из-за обвинений в расизме во время матча

 
20 Сентября 2022 • 06:25 Комментировать

Наставник «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был вынужден снять с игры одного из своих футболистов во время поединка чемпионата МЛС против «Интера Майами». Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, игрока Такси Фунтасу обвинили в оскорблении защитника соперников Дэмиона Лоу на почве расизма. После случившегося тренерский штаб «Ди Си Юнайтед» принял решение убрать своего подопечного с поля.

Поединок завершился результативной победой команды из Майами со счетом 3:2.

Добавим, что Руни занял пост главного тренера «Ди Си Юнайтед» 12 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Ди Си Юнайтед Такси Фунтаса
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