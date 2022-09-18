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США. МЛС

У форварда сборной Италии Инсинье произошла страшная трагедия

 
18 Сентября 2022 • 08:23 Комментировать

В семье итальянского нападающего Лоренцо Инсинье произошло горе. Как стало известно журналистам Gazzetta dello Sport, жена игрока потеряла ребенка на шестом месяце беременности. В связи с этим 31-летний форвард пропустит ближайшие матчи сборной Италии в групповом раунде Лиги наций.

В настоящий момент Лоренцо выступает в МЛС за клуб «Торонто». В нынешнем сезоне чемпионата нападающий принял участие в семи поединках, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей.

Контракт Инсинье с канадским клубом рассчитан до середины 2026 года. Предыдущим его местом работы был «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Лоренцо Инсинье
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