У форварда сборной Италии Инсинье произошла страшная трагедия

В семье итальянского нападающего Лоренцо Инсинье произошло горе. Как стало известно журналистам Gazzetta dello Sport, жена игрока потеряла ребенка на шестом месяце беременности. В связи с этим 31-летний форвард пропустит ближайшие матчи сборной Италии в групповом раунде Лиги наций.

В настоящий момент Лоренцо выступает в МЛС за клуб «Торонто». В нынешнем сезоне чемпионата нападающий принял участие в семи поединках, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей.

Контракт Инсинье с канадским клубом рассчитан до середины 2026 года. Предыдущим его местом работы был «Наполи».