Футболки Бэйла - самые продаваемые в МЛС

Сразу несколько важных игроков перешли в североамериканский чемпионат МЛС минувшим летом, среди них Гарет Бэйл, Лоренцо Инсинье, Джорджо Кьеллини, Доменико Кришито. Кроме того, там и так уже играют знаменитые футболисты, такие, как Игуаин или Чичарито.

Как сообщает официальный сайт североамериканского чемпионата, самыми продаваемыми футболками в официальных магазинах МЛ являются футболки с фамилией Гарета Бэйла.

Ему немного уступает бывший защитник «Лестера» Кристиан Фухс, а на третьем месте футболист, поигравший в прошлом за лондонский «Арсенал» - мексиканский нападающий Карлос Вела.