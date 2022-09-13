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США. МЛС

Футболки Бэйла - самые продаваемые в МЛС

 
13 Сентября 2022 • 18:00 Комментировать

Сразу несколько важных игроков перешли в североамериканский чемпионат МЛС минувшим летом, среди них Гарет Бэйл, Лоренцо Инсинье, Джорджо Кьеллини, Доменико Кришито. Кроме того, там и так уже играют знаменитые футболисты, такие, как Игуаин или Чичарито.

Как сообщает официальный сайт североамериканского чемпионата, самыми продаваемыми футболками в официальных магазинах МЛ являются футболки с фамилией Гарета Бэйла.

Ему немного уступает бывший защитник «Лестера» Кристиан Фухс, а на третьем месте футболист, поигравший в прошлом за лондонский «Арсенал» - мексиканский нападающий Карлос Вела.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Вела Гарет Бэйл Кристиан Фухс
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