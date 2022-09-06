В МЛС игрока удалили за то, что попал мячом в болельщика

Курьезный случай произошел в матче МЛС между «Нью-Йорком» и «Филадельфией». «Быки» (главный спонсор «Нью-Йорка» - компания Red Bull) проигрывали со счетом 0:2, дело шло к концу матча, у игроков накопилась фрустрация, которая нашла свой выход в неприятном эпизоде, виновником которого стал Дрю Йервуд.

Проиграв с нарушением единоборство, он с досады засадил по мячу, который полетел на трибуну и попал в молодую женщину с ребенком, причем они явно поддерживали именно «Нью-Йорк». Увидев произошедшее, Йервуд, к своей чести, поспешил на трибуну, перелетел через ограждение, причем так быстро, что его даже не смог догнать копошившийся в кармане в поисках красной карточки арбитр.

Йервуд поднялся к пострадавшим, но глава пострадавшего семейства (в точно такой же футболке, как у Йервуда) нахлобучил ему шарф команды на голову и велел убираться прочь. Ну а внизу его уже поджидал арбитр с красной карточкой.