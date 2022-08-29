Рики Пуч уже раздаёт голевые передачи в МЛС

Бывший полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перебрался в Северную Америку, и уже приносит там пользу своему новому клубу - «Лос-Анджелес Гэлакси». В очередном туре североамериканского чемпионата «Гэлакси» обыграл дома «Нью-Инглэнд», при этом победный гол с подачи Пуча забил другой известный в прошлом игрок - бывший футболист «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», мексиканский нападающий Чичарито. Это был второй гол, который в итоге и оказался победным. Воспитанник «Барселоны» Пуч покинул команду уходящим летом, ушел он не без обиды, заявив, что в руководстве каталонского клуба недооценивают его.