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США. МЛС

Рики Пуч уже раздаёт голевые передачи в МЛС

 
29 Августа 2022 • 23:58 Комментировать
Нью-Инглэнд Революшн
1:2
Лос-Анджелес Гэлакси
окончен

Бывший полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перебрался в Северную Америку, и уже приносит там пользу своему новому клубу - «Лос-Анджелес Гэлакси». В очередном туре североамериканского чемпионата «Гэлакси» обыграл дома «Нью-Инглэнд», при этом победный гол с подачи Пуча забил другой известный в прошлом игрок - бывший футболист «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», мексиканский нападающий Чичарито. Это был второй гол, который в итоге и оказался победным. Воспитанник «Барселоны» Пуч покинул команду уходящим летом, ушел он не без обиды, заявив, что в руководстве каталонского клуба недооценивают его. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рики Пуч
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