Бывший полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перебрался в Северную Америку, и уже приносит там пользу своему новому клубу - «Лос-Анджелес Гэлакси». В очередном туре североамериканского чемпионата «Гэлакси» обыграл дома «Нью-Инглэнд», при этом победный гол с подачи Пуча забил другой известный в прошлом игрок - бывший футболист «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», мексиканский нападающий Чичарито. Это был второй гол, который в итоге и оказался победным. Воспитанник «Барселоны» Пуч покинул команду уходящим летом, ушел он не без обиды, заявив, что в руководстве каталонского клуба недооценивают его.
Рики Пуч уже раздаёт голевые передачи в МЛС
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
29 Августа
27 Августа
26 Августа
21 Августа
18 Августа
11 Августа
07 Августа
Рекомендуем
Бан пользователя