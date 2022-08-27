Испанский нападающий Кристиан Тельо, поигравший за каталонскую «Барселону», продолжит карьеру в МЛС. Новым местом работы 31-летнего футболиста стал ФК «Лос-Анджелес».
Как информирует клубная пресс-служба, с игроком подписан контракт до конца текущего года с опцией пролонгации на два сезона. К калифорнийскому коллективу Тельо присоединился на правах свободного агента.
Предыдущим клубом Кристиана был севильский «Бетис». Цвета этой команды нападающий защищал с 2017 года.
В минувшем сезоне форвард отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 35 поединках.
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