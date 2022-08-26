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США. МЛС

Клуб МЛС усилился экс-игроком «Барселоны» и «Ювентуса» официально

 
26 Августа 2022 • 07:56 Комментировать

Опытный уругвайский защитник Мартин Касерес на закате карьеры решил отправиться в Соединённые Штаты Америки. 35-летний футболист перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Как сообщает клубная пресс-служба, с игроком подписан контракт до окончания текущего года.

В европейском футболе Касерес известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и римский «Лацио». Последним его местом работы был испанский клуб «Леванте».

В составе национальной сборной Уругвая защитник сыграл 107 поединков, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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