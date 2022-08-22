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США. МЛС

Выступающий в МЛС Пато получил тяжёлую травму и будет прооперирован

 
22 Августа 2022 • 18:30 Комментировать
Шарлотт
1:2
Орландо Сити
окончен

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато получил тяжелую травму в матче за свой клуб в МЛС - «Орландо Сити». В этом году он регулярно появлялся в составе клуба, забив четыре мяча в 34 проведенных матчах, однако в ходе очередной игры своей команды он травмировал колено и теперь ему предстоит операция, которая будет проведена в Бразилии.

После нее Пато предстоит долгая реабилитация.

- Пато вернулся на родину, в Бразилию, ему предстоит операция на правом колене. Она будет проведена 9 сентября, после чего игроку предстоит долгая реабилитация, - сообщается в пресс-релизе «Орландо Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Алешандре Пато Орландо Сити
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