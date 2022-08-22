Выступающий в МЛС Пато получил тяжёлую травму и будет прооперирован

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато получил тяжелую травму в матче за свой клуб в МЛС - «Орландо Сити». В этом году он регулярно появлялся в составе клуба, забив четыре мяча в 34 проведенных матчах, однако в ходе очередной игры своей команды он травмировал колено и теперь ему предстоит операция, которая будет проведена в Бразилии.

После нее Пато предстоит долгая реабилитация.

- Пато вернулся на родину, в Бразилию, ему предстоит операция на правом колене. Она будет проведена 9 сентября, после чего игроку предстоит долгая реабилитация, - сообщается в пресс-релизе «Орландо Сити».