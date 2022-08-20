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США. МЛС

Экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» переезжает в МЛС

 
20 Августа 2022 • 07:40 Комментировать

Опытный уругвайский защитник Мартин Касерес, поигравший в Европе за ряд топ-клубов, продолжит карьеру за океаном. 35-летний футболист переезжает в МЛС.

Согласно информации Decontragolpe.uy, новым местом работы игрока станет «Лос-Анджелес Гэлакси». Касерес присоединится к калифорнийскому клубу на правах свободного агента. Последним его местом дислокации был испанский «Леванте», с которым у него истекло трудовое соглашение в конце июня.

В Европе Мартин известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус», римский «Лацио» и другие команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Мартин Касерес Лос-Анджелес Гэлакси Трансферы футбола - лето 2022
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