Экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» переезжает в МЛС

Опытный уругвайский защитник Мартин Касерес, поигравший в Европе за ряд топ-клубов, продолжит карьеру за океаном. 35-летний футболист переезжает в МЛС.
Согласно информации Decontragolpe.uy, новым местом работы игрока станет «Лос-Анджелес Гэлакси». Касерес присоединится к калифорнийскому клубу на правах свободного агента. Последним его местом дислокации был испанский «Леванте», с которым у него истекло трудовое соглашение в конце июня.
В Европе Мартин известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус», римский «Лацио» и другие команды.
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