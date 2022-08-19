Игуаин примет решение о своём будущем в декабре

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин дал понять, что со своим будущим он определится в декабре, когда закончится очередной сезон в североамериканской лиге МЛС. Напомним, что

Игуаин выступает в США с 2020 года, ранее в его карьере были такие клубы, как мадридский «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси». С 2009 по 2018 год он привлекался к матчам сборной Аргентины по футболу.

- В декабре я все всем скажу. Сейчас давайте проявим терпение. Я не закрываю двери. Все возможно. Но посмотрим, может, к нам присоединится и Месси, это тоже может повлиять на решение, - цитирует Игуаина испанское издание AS.



