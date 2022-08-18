Бернардески ставит рекорды в МЛС

Итальянский вингер Федерико Бернардески, перешедший этим летом в «Торонто», отметился голом в поединке МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн». Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Как информирует Opta, 28-летний итальянец поразил ворота соперника в третьем подряд домашнем поединке за канадский коллектив. Федерико стал первым игроком в истории «Торонто», которому покорилось это достижение.

Напомним, что Бернардески перебрался в канадский клуб на правах свободного агента, заключив долгосрочный трудовой договор до лета 2026 года. Предыдущим его местом работы был туринский «Ювентус».