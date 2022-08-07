Инсинье забил дебютный гол в МЛС

Итальянский нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье принял участие в поединке регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла». Канадский коллектив отпраздновал результативную победу со счетом 4:3.

Один из мячей в составе «Торонто» забил как раз 31-летний итальянский форвард. Этот мяч стал для Лоренцо дебютным за новый клуб.

Напомним, что Инсинье перебрался в канадский коллектив из «Наполи». Этим летом у нападающего истек срок действия трудового договора с неаполитанцами.

Благодаря сегодняшнему успеху на счету «Торонто» стало 26 баллов. Команда занимает 13-е место в таблице Восточной конференции.