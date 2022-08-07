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США. МЛС

Инсинье забил дебютный гол в МЛС

07 Августа 2022 • 07:53 Комментировать

Итальянский нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье принял участие в поединке регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла». Канадский коллектив отпраздновал результативную победу со счетом 4:3.

Один из мячей в составе «Торонто» забил как раз 31-летний итальянский форвард. Этот мяч стал для Лоренцо дебютным за новый клуб.

Напомним, что Инсинье перебрался в канадский коллектив из «Наполи». Этим летом у нападающего истек срок действия трудового договора с неаполитанцами.

Благодаря сегодняшнему успеху на счету «Торонто» стало 26 баллов. Команда занимает 13-е место в таблице Восточной конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Лоренцо Инсинье
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окончен Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн
окончен Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз
окончен Нэшвилл 3:4 Торонто
окончен Спортинг Канзас-Сити 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси
окончен Остин 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс
окончен Колорадо Рэпидс 4:3 Миннесота Юнайтед 1.70 4.05 4.50
окончен Реал Солт-Лейк 1:4 Лос-Анджелес
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