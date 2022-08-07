Экс-форвард «Зенита» продолжает штамповать голы в МЛС

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси продолжает штамповать голы в МЛС. Аргентинский форвард, ныне выступающий за «Остин», отметился двумя забитыми мячами в прошедшем матче с «Сан Хосе». Игра завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Таким образом, Дриусси закрепился во главе рейтинга лучших бомбардиров чемпионата. На его счету стало 16 голов. На два гола меньше у его ближайшего преследователя Брэндона Васкеса.

Кроме того, в активе Себастьяна семь результативных передач в текущем сезоне.

Дриусси сменил «Зенит» на «Остин» летом прошлого года, выкупив свое трудовое соглашение у российского клуба.