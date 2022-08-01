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США. МЛС

«Мой дом - моя крепость» - Руни превращает своё английское жилище в цитадель

01 Августа 2022 • 20:36 Комментировать
Ди Си Юнайтед
2:1
Орландо Сити
окончен

Нашедший себе рабочее место в США бывший нападающий Уэйн Руни очень сильно боится за безопасность оставшихся дома представителей семьи. То ли его беспокоят вездесущая супруга Джейми Варди, с которой у его жены затянувшийся конфликт, то ли воры и даже киднепперы, которые весьма активны в районе проживания бывшей суперзвезды «Манчестер Юнайтед».

В результате было принято решение - превратить дом, который и так стоит 23 миллиона евро, в крепость, дабы гарантировать безопасность. Бронированные двери и ворота, датчики движения и даже небольшой подземный бункер, в котором можно будет укрыться в случае необходимости.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни
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