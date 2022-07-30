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США. МЛС

Клуб Руни подписал трансферную цель «Барселоны»

30 Июля 2022 • 09:45 Комментировать

Перспективный мексиканский голкипер Давид Очоа, находившийся в сфере интересов каталонской «Барселоны», остается в МЛС. Новым местом работы 21-летнего вратаря стал «Ди Си Юнайтед», об этом рапортует пресс-служба столичного клуба. Предыдущей командой Давида был «Реал Солт-Лейк».

Трансфер игрока обошелся клубу из Вашингтона в 80 тысяч евро. Трудовое соглашение с Очоа рассчитано до конца текущего года. При желании стороны могут пролонгировать сотрудничество.

Напомним, что главным тренером «Ди Си Юнайтед» является экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
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