Экс-футболист «Зенита» объяснил переезд в МЛС

Бывший игрок петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони, перебравшийся этим летом в «Остин», прокомментировал свой трансфер в американский коллектив.

«Я перешел в амбициозный клуб, буду рад помочь команде в достижении поставленных целей. Хочу поблагодарить руководство за предоставленную возможность. Отдам всего себя ради клуба и его болельщиков», - передает слова 29-летнего аргентинского футболиста пресс-служба клуба.

Ригони перешел в «Остин» из «Сан-Паулу», подписав контракт до середины 2024 года.

Добавим, что за «Зенит» Эмилиано выступал с 2017 по 2020 год.