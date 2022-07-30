Экс-футболист «Зенита» объяснил переезд в МЛС

Бывший игрок петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони, перебравшийся этим летом в «Остин», прокомментировал свой трансфер в американский коллектив.
«Я перешел в амбициозный клуб, буду рад помочь команде в достижении поставленных целей. Хочу поблагодарить руководство за предоставленную возможность. Отдам всего себя ради клуба и его болельщиков», - передает слова 29-летнего аргентинского футболиста пресс-служба клуба.
Ригони перешел в «Остин» из «Сан-Паулу», подписав контракт до середины 2024 года.
Добавим, что за «Зенит» Эмилиано выступал с 2017 по 2020 год.
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