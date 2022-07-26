Экс-игрок питерского «Зенита» будет выступать в американском «Остине»

Экс-футболист питерского «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит свою карьеру в американской серии МЛС, где его приютил «Остин». В последнее время Ригони защищал цвета бразильского «Сан-Паулу», и бразильский клуб выручит за продажу Ригони около четыре миллионов долларов США.

Интересно, что в «Остине» 29-летний Ригони воссоединится с другим экс-игроком «Зенита» - Себастьяном Дриусси, который уже выступает за «Остин» с прошлого года. Ригони защищал цвета питерского «Зенита» с 2017 по 2020 год, также в его активе числятся два матча в составе аргентинской сборной, оба были сыграны в 2017 году.