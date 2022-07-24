Бэйл забил дебютный гол в МЛС

Прошедшей ночью состоялся поединок МЛС, в котором встречались «Спортинг Канзас-Сити» и «Лос-Анджелес». Победу в матче отпраздновала калифорнийская команда со счетом 2:0.

Стоит отметить, что дебютным голом за «Лос-Анджелес» отметился звездный новичок команды Гарет Бэйл, пополнивший ряды клуба этим летом. Еще один мяч в составе калифорнийцев забил Кристиан Аранго.

Также отметим, что в составе «Лос-Анджелеса» появился известный итальянский защитник Джорджо Кьеллини, переехавший в Соединённые Штаты Америки из туринского «Ювентуса».

Бэйл перешел в американский клуб на правах свободного агента, подписав контракт до конца июня следующего года.