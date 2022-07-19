Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Бернардески: МЛС — отличный чемпионат для меня

19 Июля 2022 • 04:42 Комментировать

Новоиспечённый нападающий «Торонто» Федерико Бернардески поделился с журналистами своими эмоциями после перехода в канадскую команду.

Бернардески сказал, что у него было много вариантов в Италии, но он перестал развиваться, выиграл всё, что возможно, так что необходимо было сменить обстановку. Форвард отметил, что для него МЛС является отличным чемпионатом.

«Я хочу играть в футбол и побеждать здесь. МЛС может показать меня на международном уровне», - добавил Бернардески.

Напомним, что Федерико Бернардески недавно на правах свободного агента перебрался в канадский клуб из туринского «Ювентуса». В прошлом сезоне форвард провёл в итальянской лиге 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торонто МЛС Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
04:42 · США. МЛС
Бернардески: МЛС — отличный чемпионат для меня
01:43 · США. МЛС
Руни включил особый пункт в свой контракт с «ДС Юнайтед»
18 Июля
18:40 · Франция. Лига 1
​В «Интер Майами» рассказали о желании подписать Месси
15:34 · Англия. Премьер-лига
Лингарда в МЛС не будет
08:28 · США. МЛС
Кьеллини высказался о своём дебюте в МЛС
07:37 · США. МЛС
Бэйл прокомментировал свой дебют в МЛС
07:32 · США. МЛС
Бэйл и Кьеллини дебютировали в МЛС
17 Июля
07:14 · Англия. Премьер-лига
Игрок «МЮ» может усилить команду Уэйна Руни
16 Июля
14:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Дриусси прокомментировал возможное возращение экс-игрока «Зенита» в Россию
02:27 · США. МЛС
Тренер «Торонто»: «После встречи с Бернардески мы поняли, что он идеально нам подходит»
15 Июля
23:56 · Италия. Серия А
«Торонто» официально подписал Бернардески официально
14:16 · Англия. Премьер-лига
Агент Слонины подтвердил переход вратаря в «Челси»
14 Июля
20:50 · США. МЛС
Экс-игрок «Ювентуса» едет в МЛС
13 Июля
21:06 · Англия. Премьер-лига
Руни – о Суаресе: «Очень его уважаю, но мне нужны голодные игроки»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Руни хочет заманить двух бывших игроков «Манчестер Юнайтед» в МЛС
Все новости
Рекомендуем