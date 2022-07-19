Бернардески: МЛС — отличный чемпионат для меня

Новоиспечённый нападающий «Торонто» Федерико Бернардески поделился с журналистами своими эмоциями после перехода в канадскую команду.

Бернардески сказал, что у него было много вариантов в Италии, но он перестал развиваться, выиграл всё, что возможно, так что необходимо было сменить обстановку. Форвард отметил, что для него МЛС является отличным чемпионатом.

«Я хочу играть в футбол и побеждать здесь. МЛС может показать меня на международном уровне», - добавил Бернардески.

Напомним, что Федерико Бернардески недавно на правах свободного агента перебрался в канадский клуб из туринского «Ювентуса». В прошлом сезоне форвард провёл в итальянской лиге 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.