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США. МЛС

Руни включил особый пункт в свой контракт с «ДС Юнайтед»

19 Июля 2022 • 01:43 Комментировать
Миннесота Юнайтед
2:0
Ди Си Юнайтед
окончен

Бывший нападающий Уэйн Руни - человек домашний, он не любит появляться на публике, и, в целом, очень ценит домашний уют, который ему обеспечивает супруга Колин и его четверо детей.

Между тем в США ему пришлось отправиться самому - и, как сообщает The Mirror, Руни не ожидал, что новая работа найдется так быстро после расставания с «Дерби Каунти». Из-за этого ему пришлось отменить отпуск, и это - большая утрата для Руни, который хотел отдохнуть перед новым вызовом.

И все же есть вероятность, что в ближайшее время он сможет воссоединиться с семьей - Руни позаботился о включении в контракт пункта, который немедленно освобождает его от обязательств перед «ДС Юнайтед», если поступит предложение от клуба АПЛ.

И, как считает источник, семья в таком случае также станет очень важным фактором в пользу принятия такого решения. Так что строить долгосрочные прогнозы по поводу будущего Руни в США не стоит.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни ДС Юнайтед
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