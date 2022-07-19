Руни включил особый пункт в свой контракт с «ДС Юнайтед»

Бывший нападающий Уэйн Руни - человек домашний, он не любит появляться на публике, и, в целом, очень ценит домашний уют, который ему обеспечивает супруга Колин и его четверо детей.

Между тем в США ему пришлось отправиться самому - и, как сообщает The Mirror, Руни не ожидал, что новая работа найдется так быстро после расставания с «Дерби Каунти». Из-за этого ему пришлось отменить отпуск, и это - большая утрата для Руни, который хотел отдохнуть перед новым вызовом.

И все же есть вероятность, что в ближайшее время он сможет воссоединиться с семьей - Руни позаботился о включении в контракт пункта, который немедленно освобождает его от обязательств перед «ДС Юнайтед», если поступит предложение от клуба АПЛ.

И, как считает источник, семья в таком случае также станет очень важным фактором в пользу принятия такого решения. Так что строить долгосрочные прогнозы по поводу будущего Руни в США не стоит.