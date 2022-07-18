Кьеллини высказался о своём дебюте в МЛС

Итальянский центральный защитник Джорджо Кьеллини высказался касательно своего дебютного поединка в МЛС за клуб «Лос-Анджелес».

«Я чувствовал себя лучше с каждой минутой, проведенной на футбольном поле. Мои новые одноклубники мне сильно помогали», - приводит слова опытного футболиста клубная пресс-служба.

В прошедшем поединке «Лос-Анджелес» отпраздновал победу над «Нэшвиллом» со счетом 2:1.

Кьеллини присоединился к калифорнийскому клубу этим летом на правах свободного агента. С итальянским ветераном был подписан краткосрочный контракт, рассчитанный до середины 2023 года.