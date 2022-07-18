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США. МЛС

Кьеллини высказался о своём дебюте в МЛС

18 Июля 2022 • 08:28 Комментировать

Итальянский центральный защитник Джорджо Кьеллини высказался касательно своего дебютного поединка в МЛС за клуб «Лос-Анджелес».

«Я чувствовал себя лучше с каждой минутой, проведенной на футбольном поле. Мои новые одноклубники мне сильно помогали», - приводит слова опытного футболиста клубная пресс-служба.

В прошедшем поединке «Лос-Анджелес» отпраздновал победу над «Нэшвиллом» со счетом 2:1.

Кьеллини присоединился к калифорнийскому клубу этим летом на правах свободного агента. С итальянским ветераном был подписан краткосрочный контракт, рассчитанный до середины 2023 года.

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Джорджо Кьеллини
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окончен Нэшвилл 1:2 Лос-Анджелес 2.40 3.60 2.80
окончен Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Хьюстон Динамо
окончен Реал Солт-Лейк 3:0 Спортинг Канзас-Сити
окончен Портленд Тимберс 1:1 Ванкувер Уайткэпс 1.62 4.20 5.10
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